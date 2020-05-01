ولايتي: يوم المعلم يذكّر بالجهود المخلصة لتربية بناة مستقبل ايران الاسلامية

وجاء في بيان اصدره ولايتي رئيس اللجنة التاسيسية ولجنة امناء الجامعة الاسلامية الحرة لمناسبة يوم المعلم، ان يوم المعلم يذكّر بالجهود الايمانية والمخلصة لافراد قيمين يقضون اعمارهم في تعليم وتربية واعداد ابناء هذا الوطن كي يحقق بناة مستقبل ايران الاسلامية المزيد من الازدهار المتواصل في مسار النمو والسمو.

واضاف، انني اذ احيي ذكرى الاستاذ الشهيد مرتضى مطهري، اهنئ لمناسبة هذا اليوم كيوم من ايام تكريم العلم ومكانة الاستاذ والمعلم، جميع المعلمين المثقفين والاسرة العلمية والجامعية في البلاد خاصة معلمي مدارس "سما" واساتذة الجامعة الاسلامية الحرة (آزاد) ولاشك اننا سنشهد ان شاء الله تعالى في الخطوة الثانية للثورة الاسلامية (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية) حول محور الارتقاء بمكانة العلم والبحث، المزيد من نمو وازدهار البلاد في جميع مجالات العلم والبحث خاصة تحقيق "قفزة الانتاج" وفقا لتاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي).

انتهى ** 2342