واعظي: الاتفاق النووي عقبة كبرى امام المعادين لايران

وكتب واعظي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": انه منذ اعوام يشكل الاتفاق النووي عقبة كبرى امام المعادين للجمهورية الاسلامية الايرانية بحيث لم يتوانوا عن اي مؤامرة لتقويضه.

واضاف: لقد اصبح العداء للاتفاق النووي اليوم، المؤشر الاكثر وضوحا لمعاداة ايران في المنطقة والعالم.

وقال واعظي: ان حكومة الولايات المتحدة حتى باداة ضغوطها القصوى هي اليوم عاجزة امام القوة الذاتية للاتفاق النووي والان على اعتاب احد المنجزات الكبرى للاتفاق النووي على الصعيد العسكري نرى مؤشرات الغضب والتخبط ملموسة في الجهاز الدبلوماسي لواشنطن.

واضاف رئيس مكتب رئيس الجمهورية: ان بناء السلام ومكافحة الحظر واجب مثلما يعد مدح الحظر وتخريب السلام حربا ضد المصالح الوطنية. ماذا بقي لترامب ان يقول وماذا بقي لواشنطن ان تفعل ليخرج البعض من الاوهام ويدركوا بان الحكومة الاميركية الراهنة عدو كبير للاتفاق النووي.

انتهى ** 2342