مصدر سياسي: الكاظمي سيقدم طلب التصويت على حكومته لرئاسة البرلمان العراقي

وذكر المصدر، ان "الكاظمي سيقدم قائمة بأسماء المرشحين للكابينة التي ستعرض في الجلسة بعد موافقة القوى الشيعية عليها".

وأضاف ان "قائمة الأسماء المرشحة في كابينة الحكومة الجديدة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام المحلية غير نهائية".

وأكد على ان "أكثر الأسماء المطروحة في الاعلام استبدلت".

وكانت بعض وسائل الاعلام المحلية قد نشرت قوائم بأسماء مرشحين في الكابينة الجديدة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وفي ذات السياق كشف النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، ان "مجلس النواب تسلم منهاج رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الوزاري الذي كان مختصراً"، لافتا "ان المنهاج مرحلي ويهدف لاجراء انتخابات مبكرة".

وأشار الى انه "لا يوجد مدراء عامون في المفوضية الجديدة سوى اثنين او ثلاثة ولدينا ملاحظات على منهاج الكاظمي الوزاري" موضحا ان "برنامج رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي الوزاري كان ضخما ودقيقا ومهما".

وقال ان "أهم مشكلة تواجه الكاظمي هي تسمية الوزراء وهناك تياران متناقضان الأول يدعو لتوزير السياسيين والآخر ينادي بالتكنوقراط المستقل".

واعتبر ان "تجربة توزير السياسيين فشلت في العراق ورفضت شعبيا والضغط الجماهيري والرأي العام يدفع لإستيزار المستقلين" مؤكدا "تجربة المستقلين في الحكومات السابقة لم تكن ناجحة".

ولفت الى ان "الشباب لديهم رؤى مهمة على صعيد بناء الدولة وتجاوز الطائفية وهناك تفاؤل كبير من قبل الكتل السياسية بتمرير حكومة الكاظمي، وان آلية تكليف الكاظمي ليست هي ذاتها التي جرت لتكليف علاوي".

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