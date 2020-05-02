الحشد الشعبي يطالب يكشف ملابسات اغتيال احد ضباطه

وذكر بيان للحشد الشعبي ، ان "اللواء 41 بالحشد الشعبي عقد اجتماعا مع شيوخ عشائر منطقة ال بوجيلي في ناحية يثرب بحضور شخصيات أمنية وسياسية إثر اغتيال النقيب المغدور أيسر علي محمد العزاوي على يد داعش الارهابي".

واضاف ان "المجتمعين اكدوا اهمية التعاون مع وجهاء و شيوخ المنطقة للعمل و الحث على الكشف والبحث عن الجناة المنفذين للجريمة".

وأكد البيان ان "شيوخ العشائر أبدوا الترحيب بمبادرة اللواء 41 متعهدين بتقديم جميع المعلومات لدعم الامن والاستقرار في مناطقهم".

وكانت عصابات داعش الارهابية في العراق قامت اول أمس، الخميس، باغتيال النقيب في الحشد الشعبي أيسر علي العزاوي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين مع أبنته وإصابة أحد أفراد أسرته.

انتهى ع ص ** 2342