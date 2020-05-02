٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83771970
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العراق يسجل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا

بغداد/2آيار/مايو/ارنا- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، تسجيل ٦٨ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال ٢٤ ساعة، ليصل اجمالي عدد الاصابات في العراق الى ٢١٥٣، ومجموع الوفيات ٩٤ وفاة.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "الاصابات الجديدة توزعت على مناطق بغداد/ قاطع الرصافة ٢٤، وبغداد قاطع الكرخ ٩، ومستشفى مدينة الطب في بغداد ٢، والنجف الأشرف١، والبصرة١٧، وكركوك ٧، وميسان ٧، واربيل 1 "

واشارت الى ان "حالة الوفاة الوحيدة سجلت في محافظة ميسان، بينما تماثلت ٣٩ حالة للشفاء، موزعة على.. بغداد قاطع الرصافة ١٠، ومستشفى مدينة الطب في بغداد ٩، والنجف الأشرف ٦، والبصرة 12، واربيل ٢ ".

وأضافت أن مجموع الإصابات في العراق وصل إلى ٢١٥٣ اصابة، ومجموع الوفيات الى ٩٤ وفاة، ومجموع حالات الشفاء ١٤١٤".

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