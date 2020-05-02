العراق يسجل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان لها، ان "الاصابات الجديدة توزعت على مناطق بغداد/ قاطع الرصافة ٢٤، وبغداد قاطع الكرخ ٩، ومستشفى مدينة الطب في بغداد ٢، والنجف الأشرف١، والبصرة١٧، وكركوك ٧، وميسان ٧، واربيل 1 "

واشارت الى ان "حالة الوفاة الوحيدة سجلت في محافظة ميسان، بينما تماثلت ٣٩ حالة للشفاء، موزعة على.. بغداد قاطع الرصافة ١٠، ومستشفى مدينة الطب في بغداد ٩، والنجف الأشرف ٦، والبصرة 12، واربيل ٢ ".

وأضافت أن مجموع الإصابات في العراق وصل إلى ٢١٥٣ اصابة، ومجموع الوفيات الى ٩٤ وفاة، ومجموع حالات الشفاء ١٤١٤".

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