٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٥:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83771971
٠ Persons

سمات

شركة انابيب الصلب في اهواز تعتزم انتاج 400 الف طن خلال العام الجاري

شركة انابيب الصلب في اهواز تعتزم انتاج 400 الف طن خلال العام الجاري

اهواز / 2 ايار / مايو / ارنا- اعلن المدير التنفيذي لشركة انابيب الصلب في اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران بان الشركة تعتزم انتاج 400 الف طن خلال العام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس).

وقال علي خنيفر في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" على هامش زيارة تفقدية قام بها محافظ خوزستان للخطوط الانتاجية في الشركة، لقد تسلمنا طلبات مؤكدة لانتاج 400 الف طن خلال العام الجاري وهو رقم غير مسبوق خلال الاعوام الخمسة الماضية.  

واضاف، انه في حال تحقيق هذه الطلبات سنستقطب طلبات اخرى بالتاكيد.

وقال خنيفر، ان الشركة حققت خلال العام (الايراني) الماضي زيادة في الانتاج باكثر من 145 الف طن مما ساعد في الحفاظ على استقرار فرص العمل الموجودة.   

واوضح بان احد اهم المشاريع التي تشارك فيها الشركة هو مشروع خط انبوب "كورة-جاسك" البالغ طوله 1100 كم، وتعهدت الشركة بتوفير اكثر من 50 بالمائة من منه.

ويهدف مشروع خط انبوب "كورة-جاسك" لنقل مليون برميل من النفط الخام يوميا من محطة كورة النفطية في محافظة بوشهر على الخليج الفارسي الى ميناء جاسك في محافظة هرمزكان على بحر عمان.

انتهى ** 2342  

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 3 =