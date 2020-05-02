تشومسكي : الحظر الامريكي ضد ايران في ظل تفشي كورونا هو " سادية "

وانتقد تشومسكي بشدة الضغوط القصوى وزيادة الحظر الذي تمارسه ادارة ترامب ضد الشعب الايراني وذلك في ظل مكافحته فيروس كورونا واضاف ان الحظر عمل غيرقانوني وغيرمشروع وان استمراره في ظل تفشي كورونا هو سادية محضة .

وقال المفكر الامريكي اليوم السبت في حوار خاص مع ارنا ان وباء كورونا هو امر فظيع ولكن ما تقوم به الادارة الاميركية على يد ترامب هو الأفظع .

واضاف ان المشاكل الناجمة عن فيروس كورونا في ايران تزداد بفعل الحظر الامريكي لذا يجب على الجميع السعي لانهائه .

ويعتبر تشومسكي من ابرز منتقدي السياسة الامريكية على الصعيد الدولي وله تصريح وصف انتخاب ترامب لدورة رئاسية ثانية بأنه سيكون امرا فظيعا لامريكا والعالم.

وتابع قائلا ان الحظر الامريكي الاحادي الجانب له تداعيات على مستوى حقوق الانسان ويترك تاثيرا على المرضى حيث يصفه البعض بجريمة حرب .

ووصف تشومسكي المزاعم التي يسوقها مسؤولو الادارة الامريكية حول عدم تاثير الحظر الامريكي على مساعي ايران في مكافحة كوفيد 19 بأنها مضللة واضاف : ان الوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو يهدف من خلال هذه الاكاذيب إلى التضليل حول الحظر المفروض على ايران في ظل تفشي فيروس كورونا.

واردف انه وقبل تفشي كورونا كانت الادارة الامريكية تضع العراقيل وتمنع وصول الادوية والمعدات الطبية الى ايران مؤكدا ان تصريحات المسؤولين الامريكان في انكار ذلك تاتي في خانة الكذب يعملون من خلالها على تغطية سياستهم اللااخلاقية واللاانسانية.

واكد تشومسكي : ان الدراسة الدقيقة حول السلوك الامريكي تجاه ايران تثبت انه يمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية

انتهى**م م**