٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٠:٣١ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83772182
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /2 ايار / مايو /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم السبت على الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 3,401,318 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 239,614  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :1,081,705 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي : 

آمریکا، المصابون : 1,131,452 - الوفيات : 65,776 - المتعافون : 161,563

اسبانیا، المصابون : 242,988 - الوفيات :  24,824 - المتعافون : 142,450

ايطاليا، الاصابات : 207,428 – الوفيات : 28,236 - المتعافون : 78,249

بريطانيا، المصابون : 177,454 الوفيات : 27,510 المتعافون  : -

فرنسا، المصابون : 167,346 - الوفيات : 24,594 - المتعافون :  50,212

المانيا ، المصابون : 164,077  الوفيات :6,736 – المتعافون :126,900

تركيا، المصابون : 122,392 – الوفيات: 3,258 – المتعافون: 53,808

روسيا، المصابون : 114,431 – الوفيات: 1,169 – المتعافون : 13,220

ایران، المصابون : 95,646 - الوفيات : 6091 - المتعافون : 76,318

البرازيل، المصابون : 92,202 الوفيات : 6,412 - المتعافون : 38,039

انتهى**م م**

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