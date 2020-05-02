آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – اجرى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" مباحثات اليوم الخميس مع نظيره الكوبي "برونو رودريغز باريلا"، حول اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والحظر الامريكي الاحادي وغير القانوني ضد الدول المستقلة، فضلا عن التعاون العلمي والطبي لاسيما في مجال مكافحة كورونا بين طهران وهافانا.