آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 3,401,318 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 239,614 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :1,081,705 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 1,131,452 - الوفيات : 65,776 - المتعافون : 161,563
اسبانیا، المصابون : 242,988 - الوفيات : 24,824 - المتعافون : 142,450
ايطاليا، الاصابات : 207,428 – الوفيات : 28,236 - المتعافون : 78,249
بريطانيا، المصابون : 177,454 الوفيات : 27,510 المتعافون : -
فرنسا، المصابون : 167,346 - الوفيات : 24,594 - المتعافون : 50,212
المانيا ، المصابون : 164,077 الوفيات :6,736 – المتعافون :126,900
تركيا، المصابون : 122,392 – الوفيات: 3,258 – المتعافون: 53,808
روسيا، المصابون : 114,431 – الوفيات: 1,169 – المتعافون : 13,220
ایران، المصابون : 95,646 - الوفيات : 6091 - المتعافون : 76,318
البرازيل، المصابون : 92,202 الوفيات : 6,412 - المتعافون : 38,039
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