عدد الوفيات في ايران نتيجة كورونا هو الاقل عالميا مقارنة بعدد سكانها

واضاف همتي اليوم السبت في تصريح صحفي ان جميع دول العالم تعاني من تفشي فيروس كورونا ولاتوجد في اغلبها خطط للسيطرة عليه ونلاحظ ان في العديد من الدول المتقدمة نسبة الاصابات والوفيات فيها مرتفعة حيث تتصدرها الولايات المتحدة من حيث الاصابة وعدد الوفيات.

وتمنى الشفاء لجميع المصابين وقال في البداية كانت ايران تاتي في المرتبة الثانية بعد الصين من حيث عدد الاصابات والوفيات بسبب كورونا وكانت متهمة بانها هي نقلت هذا الفيروس الى انحاء العالم ولكن بعد فترة قليلة من الزمن تبين عدم صحة هذا الادعاء.

واضاف ان عدد الوفيات في ايران نتيجة كورونا هو الاقل على الصعيد العالمي مقارنة بعدد سكانها.

واشار همتي الى انه بمؤازرة وتلاحم الشعب والحكومة تم احتواء الفيروس وقال : ان هذه التلاحم بين الشعب والحكومة يذكرنا بأيام الحرب المفروضة ضد ايران من جانب النظام الصدامي ( 1980-1988) بل وكان اكثر من تلك الحقبة الزمنية حيث شهدنا ان جميع مفاصل الدولة هي في خندق واحد مع الشعب في مواجهة كورونا .

من جانب اخر اشار همتي الى تدشين الجمعية موقعا بعنوان corona.ir لخفض الاضطراب الاجتماعي الناجم عن تفشي فيروس كورونا وقال، ان اكثر من 10 ملايين شخص شاركوا الكترونيا في عملية التشخيص المبدئي الذي اطلقه الموقع لتحديد الاصابة بفيروس كورونا.

كما نوه الى مشاركة مليونين من المتطوعين وعناصر الاغاثة والشباب الاعضاء في جمعية الهلال الاحمر في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا من ضمنها قياس درجات الحرارة والتشخيص المبدئي للاصابة بالفيروس لـ 21 مليون شخص من المستقلين للسيارات في مداخل ومخارج المدن حيث تم احالة 14 الفا منهم يشتبه باصابتهم بالفيروس الى المستسفيات والمراكز العلاجية.

ولفت الى ان الجمعية قامت بتوفير كميات ملحوظة من السلع والمستلزمات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وقال، ان الجمعية قامت باعداد 100 الف حزمة غذائية لمساعدة اسرالذين يواجهون مشاكل معيشية بسبب تفشي كورونا .

واضاف، اننا وبسبب النواقص التي نعاني منها بسبب الحظر الاميركي فقد ذهب الكثير من الافراد ضحايا بسبب فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران ، بلغ لغاية ظهر يوم امس الجمعة 95 الفا و646 شخصا، وعدد المتوفين 6091 شخصا.و ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 76 الفا و318 شخصا.

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