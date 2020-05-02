وزارة الصحة: 65 حالة وفاة جديدة نتيجة كورونا في ايران

واوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي، ان التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في ايران سجلت 802 اصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر اليوم السبت (2 ايار/مايو) ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 96 الفا و448 حالة.

وتابع، انه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في ايران 77 الفا و350 حالة لحد اليوم.

كما اعلن متحدث الصحة الايرانية، عن اجراء ما يبلغ 484 الفا و541 اختبارا طبيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا لدى 126 مختبر في انحاء البلاد.

انتهى **2018