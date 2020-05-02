ظريف : اكبر صانعة حروب في العالم خائفة من ايران اليوم

واضاف : ان امريكا مقارنة بسائر البلدان، لطالما كانت الاكثر انفاقا على القوة العسكرية واكبر بائعة للسلاح، والبادئة والمحرضة للحروب والمنتعفة من الصراعات.

وتابع ظريف : لكن مع ذلك يبدو ان وزير خارجية هذا البلد "مايك بومبيو"، يقوم خوفا من اكبر دولة مستوردة للسلاح حتى العام 1979، بنشر الاسلحة في انحاء العالم.

علما ان بومبيو جدد في تصريحاته امس (1 مايو / ايار)، وصفه الاتفاق النووي بانه "اتفاق كارثي"؛ مؤكدا ان واشنطن لن تتنازل عن "حقها البديهي" في مجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي ضد ايران؛ على حد تعبيره.

انتهى * ح ع