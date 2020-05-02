الخطوط الجوية الايرانية تحدد رحلة خاصة لإجلاء الرعايا الايرانيين من النمسا

واعلنت الشركة في بيان اليوم السبت، انه بناء على طلب المواطنين المقيمين في النمسا وهنغاريا وسلوفاكيا وبولندا بالعودة الى البلاد، انها خصصت رحلة جوية واحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وموافقة وزارة الصحة (الايرانيتين) وبعد صدور التصريح من منظمة الطيران المدني في النمسا لاعادة هؤلاء المواطنين.

وحسب هذا البيان، ستغادر الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية، طهران عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء (5 ايار/مايو) متجهة الى مطار فيينا، على ان تعود الى ارض الوطن عند الساعة الواحدة و50 دقيقة عصرا من اليوم نفسه.

انتهى ** ح ع