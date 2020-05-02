٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83772874
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بعد موافقة السلطات النمساوية؛

الخطوط الجوية الايرانية تحدد رحلة خاصة لإجلاء الرعايا الايرانيين من النمسا

الخطوط الجوية الايرانية تحدد رحلة خاصة لإجلاء الرعايا الايرانيين من النمسا

طهران / 2 مايو / ايار / ارنا – خصصت شركة الخطوط الجوية الايرانية "هما"، رحلة واحدة يوم الثلاثاء القادم (5 ايار /مايو)، لإجلاء الرعايا الايرانيين المقيمين في النمسا الى البلاد.

واعلنت الشركة في بيان اليوم السبت، انه بناء على طلب المواطنين المقيمين في النمسا وهنغاريا وسلوفاكيا وبولندا بالعودة الى البلاد، انها خصصت رحلة جوية واحدة بالتنسيق مع وزارة الخارجية وموافقة وزارة الصحة (الايرانيتين) وبعد صدور التصريح من منظمة الطيران المدني في النمسا لاعادة هؤلاء المواطنين.

وحسب هذا البيان، ستغادر الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الايرانية، طهران عند الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء (5 ايار/مايو) متجهة الى مطار فيينا، على ان تعود الى ارض الوطن عند الساعة الواحدة و50 دقيقة عصرا من اليوم نفسه.

انتهى ** ح ع

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