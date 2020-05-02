فنانة فلسطينية ترفض جائزة الأكاديمية الصهيونية للفنون

وأعلنت ربى، ابنة مدينة الناصرة في الداخل المحتل تنازلها عن الجائزة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "أنا الموقعة ادناه ربى بلال عصفور، أتوجه بهذا للأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون للتنازل المعنوي والمادي عن جائزة أفضل ممثلة عن دوري في مسلسل فتيان، والتي مُنحت لي من قبل الأكاديمية يوم 29\4\2020، علماً وكما هو متبع فقد تم ترشيحي من خلالكم ".

وحصلت الفنانة على الجائزة عن تقديميها لدور أم الشهيد محمد أبو خضير في مسلسل فتيان الذي أنتجته شركة HBO العالمية وقالت إن "تقديمي لهذا الدور هو محاولة مني لنقل صورة الألم والمعاناة والصراع الفلسطيني للعالم، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

ورفضت الفنانة استلام الجائزة لمحاولة الاكاديمية ربط توزيع الجوائز باحتفالات تاسيس الكيان الصهيوني الغاصب وهو ما يمثل نكبة الفلسطينيين.

وأضافت "اختارت الأكاديمية الإسرائيلية للتلفزيون هذا العام نقل أسماء الفائزين بمسابقتها كجزء من احتفالات "إسرائيل"، والتي بالتأكيد تمثل بالنسبة لي احتفالاً بالظلم التاريخي والنكبة المستمرة التي مر ويمر بها شعبي الفلسطيني".

وأوضحت انها عاشت الماً لا يوصف أثناء تصوير قصة الشهيد أبو خضير، مضيفة:"عدت كل يوم لأطفالي ولم أستطع احتضانهم بسبب بشاعة ما مر به هذا الشهيد وعائلته، وذات تلك البشاعة يمر بها الأطفال الأسرى والشهداء يوميا. كفنانة فلسطينية ناشطة، أعيش يومياً تخبطات أخلاقية كثيرة لها علاقة باختيار الأدوار والمشاريع التي أشارك بها، بحثاً عن عدم تقديم تنازلات أخلاقية تمس بشعبي وقضيتي ودوري الإنساني، وليس هذا بالأمر بالسهل مع خصوصية وجودنا ضمن محيط إسرائيلي منشغل بقمع كل صوت ينادي بالسلام وإنهاء الاحتلال".

وقالت "أشكر من صميم قلبي كل من صوت لي وآمن وصدق وتعاطف مع ما قدمت من خلال دوري في مسلسل فتيان، لقد كان دوري البسيط هو قيامي بواجبي الأخلاقي ومساهمتي بإيصال قصة شهيد الفجر للعالم أجمع وهذا أكبر تقدير".

وأكدت انها تعلم أنه سيكون لقرارها ثمن كبير كما تعودت، ولكنها تفتخر بأنها تحمل قضية الإنسانية موجهة "تحية حب ومشاركة بالألم مع أم الشهيد أبو خضير، وعميق شكري وامتناني لكل من ساهم بصنع هذا المسلسل".

وقتل المستوطنون الفتى ابو خضير في العام 2014 حرقا ما اثار موجة غضب فلسطينية عارمة خاصة بعد صدور احكام مخففة على المستوطنين القتلة.

انتهى*387* 2018 ** 2342