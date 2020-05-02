ارنا تعلن : اخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

اجمالي عدد المصابين : 3,424,210

اجمالي عدد المتوفين : 240,380

اجمالي عدد المتعافين : 1,093,704

والدول التي سجلت اكبر نسبة من الاصابات، حسب التسلسل هي :

امريكا :

اجمالي عدد المصابين : 1,132,038

اجمالي عدد المتوفين : 65,783

اجمالي عدد المتعافين : 161,666

اسبانيا :

اجمالي عدد المصابين : 245,567

اجمالي عدد المتوفين : 25,100

اجمالي عدد المتعافين : 146,233

ايطاليا :

اجمالي عدد المصابين : 207,428

اجمالي عدد المتوفين : 28,236

اجمالي عدد المتعافين : 78,249

بريطانيا :

اجمالي عدد المصابين : 177,454

اجمالي عدد المتوفين : 27,510

اجمالي عدد المتعافين : -

فرنسا :

اجمالي عدد المصابين : 167,346

اجمالي عدد المتوفين : 24,594

اجمالي عدد المتعافين : 50,212

المانيا :

اجمالي عدد المصابين : 164,077

اجمالي عدد المتوفين : 6,736

اجمالي عدد المتعافين : 126,900

روسيا :

اجمالي عدد المصابين : 124,054

اجمالي عدد المتوفين : 1,222

اجمالي عدد المتعافين : 15,013

تركيا :

اجمالي عدد المصابين : 122,392

اجمالي عدد المتوفين : 3,258

اجمالي عدد المتعافين : 53,808

ايران :

اجمالي عدد المصابين : 96,448

اجمالي عدد المتوفين : 6,156

اجمالي عدد المتعافين : 77,350

البرازيل :

اجمالي عدد المصابين : 29,630

اجمالي عدد المتوفين : 6,434

اجمالي عدد المتعافين : 38,039

انتهى ** ح ع