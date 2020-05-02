ارنا تعلن : اخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

اجمالي عدد المصابين : 3,424,210
اجمالي عدد المتوفين : 240,380
اجمالي عدد المتعافين : 1,093,704
والدول التي سجلت اكبر نسبة من الاصابات، حسب التسلسل هي :
امريكا :
اجمالي عدد المصابين : 1,132,038
اجمالي عدد المتوفين : 65,783
اجمالي عدد المتعافين : 161,666
اسبانيا :
اجمالي عدد المصابين : 245,567
اجمالي عدد المتوفين : 25,100
اجمالي عدد المتعافين : 146,233
ايطاليا :
اجمالي عدد المصابين : 207,428
اجمالي عدد المتوفين : 28,236
اجمالي عدد المتعافين : 78,249
بريطانيا :
اجمالي عدد المصابين : 177,454
اجمالي عدد المتوفين : 27,510
اجمالي عدد المتعافين : -
فرنسا :
اجمالي عدد المصابين : 167,346
اجمالي عدد المتوفين : 24,594
اجمالي عدد المتعافين : 50,212
المانيا :
اجمالي عدد المصابين : 164,077
اجمالي عدد المتوفين : 6,736
اجمالي عدد المتعافين : 126,900
روسيا :
اجمالي عدد المصابين : 124,054
اجمالي عدد المتوفين : 1,222
اجمالي عدد المتعافين : 15,013
تركيا :
اجمالي عدد المصابين : 122,392
اجمالي عدد المتوفين : 3,258
اجمالي عدد المتعافين : 53,808
ايران :
اجمالي عدد المصابين : 96,448
اجمالي عدد المتوفين : 6,156
اجمالي عدد المتعافين : 77,350
البرازيل :
اجمالي عدد المصابين : 29,630
اجمالي عدد المتوفين : 6,434
اجمالي عدد المتعافين : 38,039
انتهى ** ح ع
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