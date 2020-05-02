٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٦:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83773029
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منظمة الصحة العالمية /كورونا اصبح وباء عالميا؛

ارنا تعلن : اخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

ارنا تعلن : اخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن / 2 ايار / مايو / ارنا – بحسب اخر تقرير اعده وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) اليوم السبت بناء على مصادرها الموثوقة والمعتمدة لدى مكاتبها في انحاء العالم حول جائحة كورونا، فقد بلغت حصيلة انتشار هذا الفيروس في العالم لحد الان، على الشكل التالي :

 اجمالي عدد المصابين :  3,424,210
اجمالي عدد المتوفين : 240,380    
اجمالي عدد المتعافين : 1,093,704     

والدول التي سجلت اكبر نسبة من الاصابات، حسب التسلسل هي :  
امريكا :
اجمالي عدد المصابين : 1,132,038
اجمالي عدد المتوفين : 65,783
اجمالي عدد المتعافين : 161,666
اسبانيا :
اجمالي عدد المصابين : 245,567
اجمالي عدد المتوفين : 25,100
اجمالي عدد المتعافين : 146,233
ايطاليا :
اجمالي عدد المصابين : 207,428
اجمالي عدد المتوفين : 28,236
اجمالي عدد المتعافين : 78,249
بريطانيا :
اجمالي عدد المصابين : 177,454
اجمالي عدد المتوفين : 27,510
اجمالي عدد المتعافين : -

فرنسا :
اجمالي عدد المصابين : 167,346
اجمالي عدد المتوفين : 24,594
اجمالي عدد المتعافين : 50,212
المانيا :
اجمالي عدد المصابين : 164,077
اجمالي عدد المتوفين : 6,736
اجمالي عدد المتعافين : 126,900
روسيا :
اجمالي عدد المصابين : 124,054
اجمالي عدد المتوفين : 1,222
اجمالي عدد المتعافين : 15,013
تركيا :
اجمالي عدد المصابين : 122,392
اجمالي عدد المتوفين : 3,258
اجمالي عدد المتعافين : 53,808

ايران :
اجمالي عدد المصابين : 96,448
اجمالي عدد المتوفين : 6,156
اجمالي عدد المتعافين : 77,350
البرازيل :
اجمالي عدد المصابين : 29,630
اجمالي عدد المتوفين : 6,434
اجمالي عدد المتعافين : 38,039

انتهى ** ح ع

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