٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٨:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83773108
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السفير الايراني في بغداد يرد على تصريحات مساعد وزير الخارجية الامريكي

السفير الايراني في بغداد يرد على تصريحات مساعد وزير الخارجية الامريكي

بغداد / 2 ايار/ مايو / ارنا - نشر سفير الجمهورية الاسلامية في بغداد "ايرج مسجدي" تغريدة اليوم السبت، في معرض رده على التصريحات الاخيرة لمساعد وزير الخارجية الامريكي "ديفيد شينكر" حول العراق.

وكتب مسجدي في تغريدته : ان مساعد وزير خارجية امريكا يتهم ايران من جديد بالتدخل في شؤون العراق.

واضاف، "انني اؤكد بان العراق بلد مستقل ولايحتاج الى التدخل من جانب اي شخص".

وتابع : حريّ بامريكا بدل نشر الاكاذيب ان تضع حدّا لسياساتها القائمة على التهديد والاغتيال. 

جاء ذلك، ردا على مزاعم مساعد وزير الخارجية الامريكي الاخيرة لشبكة العربية، حول ما وصفه بـ "التدخل في شؤون العراق".

وتجدر الاشارة هنا ايضا، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وبشهادة المسؤولين العراقيين انفسهم لم ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق،  وانما بادرت في ظل الظروف الحساسة مرارا الى مساعدة الشعب والحكومة في هذا البلد.
انتهى ** ح ع

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