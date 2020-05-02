السفير الإيراني لدى العراق يعرب عن مواساته لأسر شهداء الحشد الشعبي

وأضاف مسجدي في تغريدة له اليوم السبت، "مرة أخرى ارتكب ارهابيو داعش جريمة أسفرت عن استشهاد عدد من أبناء العراق العزيز".

ونفذت جماعة داعش الإرهابية مساء أمس الجمعة عدة هجمات متزامنة على قوات الحشد الشعبي في منطقة مكيشيفة وبلد شمال وجنوبي مدينة سامراء المقدسة بصورة مباغتة، واجهت ردا سريعا من هذه القوات.

وحسب ما أفادت منظمة الحشد الشعبي، أسفرت هذه الهجمات الإرهابية الى استشهاد 11 شخصا، واصابة 20 آخرين معظمهم من قوات الحشد الشعبي.

انتهى**أ م د