حرس الحدود الايراني يفند بشدة مزاعم تعذيب مهاجرين غير شرعيين افغان

وقالت قوات حرس الحدود في بيان اصدرته انه اثر بث شريط مصور (فيديو كليب) من قبل قنوات وشبكات اعلامية معادية ومناهضة للثورة حول القاء رعايا افغان في النهر بعد تعذيبهم من قبل حرس الحدود، فقد تم التحقيق في الموضوع على الفور.

واضافت، ان التحقيقات التي اجريت اثبتت بان مثل هذا الامر لم يحدث عند الحدود الايرانية الافغانية ولا صحة له اطلاقا.

يذكر ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان تربطهما علاقات جيدة جدا وان حرس الحدود الايراني وضمن قيامه بواجبه في حراسة حدود البلاد يتعامل بالرافة الاسلامية مع الاخوة الافغان، لذا فان مثل هذه الاتهامات المزعومة تاتي في سياق جهود يائسة لخلق التباعد بين الشعبين في حين ان علاقات الصداقة والاخوة بينهما ضاربة اطنابها في عمق التاريخ.

انتهى ** 2342