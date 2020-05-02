وزير الصناعة الايراني: استقرار السوق في البلاد يعود لوجود احتياطي مناسب من السلع

وخلال اجتماعه مساء السبت مع كبار مدراء الوزارة اشار رحماني الى جانب من الاجراءات المتخذة لتوفير السلع الاساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين خلال العام الماضي واضاف، لاشك ان الاداء الايجابي للقسم التجاري في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة خلال هذه الفترة كان ملموسا تماما في الحفاظ على استقرار السوق ولحسن الحظ انه لا يوجد ادنى هاجس في مجال توفير الاحتياجات العامة على مستوى البلاد.

واضاف، ان احد اهم عوامل الحفاظ على استقرار السوق هو وجود احتياطي مناسب من السلع على مستوى البلاد حيث تتم عملية التوزيع والعرض في الوقت المناسب والان في ضوء التدابير المتخذة لا يوجد اي هاجس بشان توفير السلع الاساسية.

واكد بان احد المؤشرات الرئيسية لـ "قفزة الانتاج" هو توفير السلع عبر الانتاج الداخلي والتي من شانها توفير المزيد من فرص العمل واضاف، ان جدول الاعمال يتضمن التخطيط لايلاء الاولوية لتفعيل الطاقات الداخلية المتوفرة غير المستغلة.

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