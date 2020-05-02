٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83773265
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احباط محاولة هجوم لتنظيم داعش الارهابي على نقاط امنية في العراق

احباط محاولة هجوم لتنظيم داعش الارهابي على نقاط امنية في العراق

بغداد/3آيار/مايو/ارنا- احبطت الفرقة الخامسة التابعة للجيش العراقي ،ليل السبت، محاولة لتنظيم داعش الارهابي الهجوم على نقاط امنية في محافظة ديالى العراقية.

وذكر مصدر أمني لوكالة الجمهورية الاسلامية (ارنا)، ان مجاميع مسلحة من عصابات داعش الارهابية حاولت الهجوم على نقاط امنية في منطقة (زهاوي المرادية) التابعة لخان بني سعد جنوب محافظة ديالى".

وأضاف، ان "قطعات الفرقة الخامسة التابعة للجيش العراقي احبطت جميع محاولات تنظيم داعش الارهابي"

وكان تنظيم داعش الارهابي شن في الساعات الاولى من فجر امس السبت، سلسلة تعرضات ارهابية غادرة في مناطق متعددة من صلاح الدين واطراف مدينة سامراء ادت الى استشهاد واصابة العشرات من ابطال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد تصديهم لهذه الهجمات الغادرة.

فيما قام طيران الجيش العراقي بتنفيذ عدة ضربات جوية ضد اوكار عصابات داعش في صلاح الدين على خلفية هذه الهجمات مباشرة.

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