٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83773267
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السيد عمار الحكيم: الخرق الامني بصلاح الدين بحاجة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات الملف الامني

السيد عمار الحكيم: الخرق الامني بصلاح الدين بحاجة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات الملف الامني

بغداد/3آيار/مايو/ارنا- اكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، السيد عمار الحكيم، السبت، ان الخرق الامني الاخير في محافظة صلاح الدين بحاجة لوقفة جادة تتطلب استراتيجية امنية للقضاء على جيوب داعش.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) نسخة منه، : "فجعنا بنبأ استشهاد واصابة العشرات من ابطال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد تصديهم لسلسلة تعرضات ارهابية غادرة في مناطق متعددة من صلاح الدين واطراف مدينة سامراء".

وأضاف، "على الرغم من تلقينا بشائر دحر هذه العصابات الغادرة الا ان الحزن يتملك مشاعرنا لفقدان هذه الثلة الطيبة من الشهداء الذين ضحوا بارواحهم في هذا الشهر الفضيل".

وشدد السيد الحكيم على ان "الخرق الامني هذا بحاجة لوقفة جادة وقراءة لحيثيات الملف الامني تتطلب استراتيجية امنية تضمن القضاء على جيوب الارهاب الداعشي وضرورة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وعدم التهاون والتراخي لاسيما في المناطق الرخوة امنيا".

وطالب، "بابعاد الملف الامني عن اي تجاذبات سياسية من شأنها تعريضه الى انتكاسة لا يحمد عقباها".

انتهى ع ص ** 2342

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