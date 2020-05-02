مسؤول: ابراج الحفر مستمرة في انشطتها كما في السابق

وقال موسوي في تصريح له السبت بهذا الصدد، ان اسطول الحفر للشركة في البر والبحر يعمل في الوقت الحاضر في 6 محافظات غنية بالنفط في البلاد وهي جاهزة لانجاز عمليات حفر آبار النفط والغاز وتقديم الخدمات التقنية والهندسية بناء على برامج صناعة النفط.

واضاف، ان طبيعة العمل في صناعة الحفر تكون مطابقة لحاجة السوق والمنافسة، وان هذه الشركة في ضوء تغيير العمل في الشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط في الجنوب وبدء مشروع تطوير 28 مكمنا، قد واءمت برامجها مع برامج الصناعة النفطية كي تكون لها مشاركة فاعلة عبر التعاون والمشاركة في الاتفاقيات المتعلقة بهذا المشروع في اطار عقود وتفاهمات ومشاركة مع شركات القطاع الخاص وكذلك المشاركة في عقود EPD .

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