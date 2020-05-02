العراق.. مجلس محافظة صلاح الدين يطالب بتواجد الحشد الشعبي في اغلب مناطق المحافظة

وذكر بيان للحشد الشعبي ، إن "رئيس المجلس احمد الكريم قال في تصريح على هامش اجتماعه بقيادة الحشد بالمحافظة، نعول كثيرا على الحشد الشعبي ونطالب بان يمسك أغلب مناطق المحافظة من اجل تفادي الخروقات التي تحصل بين الحين والاخر".

واضاف الكريم، بحسب البيان، إن "تنظيم داعش الارهابي ينوي شن هجمات شرسة في شهر رمضان لإعادة الوضع الى ما كان عليه في 2014 ".

وكان تنظيم داعش الارهابي شن في الساعات الاولى من فجر، امس السبت، سلسلة تعرضات ارهابية غادرة في مناطق متعددة من صلاح الدين واطراف مدينة سامراء ادت الى استشهاد واصابة العشرات من ابطال الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد تصديهم لهذه الهجمات الغادرة.

فيما قام طيران الجيش العراقي بتنفيذ عدة ضربات جوية ضد اوكار عصابات داعش في صلاح الدين على خلفية هذه الهجمات مباشرة.

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