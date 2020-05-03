تسعينية ايرانية تتعافى من مرض كورونا

وافادت العلاقات العامة لجامعة العلوم الطبية في ايلام انه تم علاج التسعينية الايرانية بجهود الكوادر الطبية والممرضين في مستشفى مصطفى الخميني (ره) بمدينة ايلام حيث انها تمكنت من مغادرة المستشفى بعد ثلاثة اسابيع.

يذكر ان العديد من المسنين والمسنات، تبلغ اعمارهم من السبعين حتى فوق المائة، تعافوا من مرض كورونا في مختلف انحاء البلاد.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" امس السبت وفي اخر حصيلة لانتشار فيروس كورونا على صعيد البلاد، ان اجمالي عدد المصابين بلغ لحد الان 96 الفا و448 حالة، والمتوفين 6156 حالة بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي، ان التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في ايران سجلت 802 اصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر امس السبت (2 ايار/مايو) ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 96 الفا و448 حالة.

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