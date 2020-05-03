قطف الورد الجوري في وسط وجنوب ايران

واضاف مجتبى أغاز اليوم الاحد ان مساحة زراعة الورد الجوري في مدينة خاتم تبلغ 100 هكتار ويتم قطاف طنين من هذا الورد من كل هكتار.

کما شهدت زراعة الورد الجوري زيادة في مدينة أبرقوه بمحافظة يزد.

یبدأ موسم صناعة ماء الورد فی ایران كل عام منتصف شهر "أرديبهشت" من السنة الفارسية أي أواخر أبريل/ نيسان وبداية مايو/ أيار وتعد هذه الصناعة من أهم مصادر دخل سكان المناطق التي يزرع فيها ورد الجوري خاصة قرى مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان (وسط) و بعض مناطق خراسان الشمالية بما فيها مدينة بجنورد حيث تبلغ مساحة مزارع ورد الجوري في المحافظة 350 هكتارا الي جانب مدينتی ميمند وداراب في محافظة فارس.

وأن شرب ماء الورد من أفضل العلاجات لمن يعانون من التهابات الصدر.

ويتم حصاد وردة الجوري لرائحتها الجميلة و تستخدم في صناعة العطور ولصنع مياه الورد، وتستخدم أحيانا بتلات الزهور مباشرة لنكهة الطعام أو لصنع الشاي.

وتحتوي وردة الجوري على العديد من المكونات التي لها آثار مفيدة على صحة الإنسان و کما ان ماء الورد مفيد للالجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

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