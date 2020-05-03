تصميم نظام ذكي لتشخيص حالة المريض عن طريق العين

وقالت شيدا ميرلو، طالبة الدراسات العليا في هندسة المعلومات الطبية في جامعة أميركبير التقنية، والمنفذة لمشروع "تصميم النظام الذكي لتخمين أمراض الجسم من صورة العين": أن تشخيص المرض بواسطة العين كان قد طرح في السابق وهناك الكثير من الأدلة حول الأمراض المختلفة، وخاصة مرض السكري.

واوضحت إنه في هذا المشروع تم بحث العلاقة بين تصلب الشرايين وقزحية العين، مضيفة: يمكن لهذا النظام الذكي تشخيص تصلب الشرايين لدى الأشخاص باستخدام صورة العين.

واضافت أنه تم جمع بيانات صورة العين لما يقرب من 100 شخص مصاب بالمرض و 90 شخصا أصحاء، موضحة : توصلنا في هذه العملية إلى استنتاج مفاده أنه بدقة 93٪ يمكننا تشخيص المرض من القزحية .

وصرحت ميرلو : يمكن للنظام أن يساعد الطبيب في فحص المرضى، ولكن الآن يجب فحص المزيد من البيانات للتنفيذ، ويتم اختيار الأشخاص الأصحاء من المجتمع بدقة أعلى حتى يمكن القيام بعمل شامل.

وتابعت ميرلو: هناك مثل هذه الدراسات لتشخيص مرض الزهايمر والأمعاء والمعدة والكلى والكبد وغيرها من الأمراض، وهذه الدراسات أيضا في المراحل المبكرة ولم تصل إلى المرحلة السريرية.

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