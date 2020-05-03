واضاف عبد الباري عطوان، للميادين، إن "من يدعمون خيار مسلسل أم هارون أفلسوا ويعيشون في الوقت الضائع بينما خيار أم عطا تدعمه الأمة".

وأضاف أن "الأمة محصنة من الثقافة الاستسلامية التي يروَّج لها عبر المسلسلات التلفزيونية".

وتعليقا على هذا المسلسل أشار الكاتب الفلسطيني إلى أن دول الخليج الفارسي وتحديداً السعودية هي أول من سيتضرر من المسلسلات التي تروج للتطبيع، لافتاً إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يتم الاساءة فيها للشعب الفلسطيني من قبل المطبعين في هذه الدول وهناك شخصيات مطبعة فيها تتصرف بطريقة صبيانية".

هذا في حين یؤكد رئيس معهد "إميل توما" للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية عصام مخول أن "مسلسل أم هارون أوضح حقيقة المعركة التي تدور حول القضية الفلسطينية".

وأثار نشر قناة " إم بي سي" السعودية مسلسلين رمضانيين يدعو بشكل صريح إلى التطبيع مع الاحتلال الصهيوني غصب الفلسطينيين لمحاولة سلخ المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام عن القضية الفلسطينية.

وفي مسلسل "مخرج7"، ظهر الممثلان ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وهما يروجان بشكل واضح للتطبيع.

وطالب التجمع الإعلامي الفلسطيني إدارة "إم بي سي"بالتراجع عن قرارها بعرض المسلسل التطبيعي "أم هارون" واستبداله بمواد إعلامية وبرامج توعوية لتعزيز ربط المواطن العربي بتاريخه وتراثه الناصع، وبقضيته المركزية المتمثلة في فلسطين.

والمسلسل من إنتاج مشترك بين شركتي "الفهد" الكويتية،و"جرناس" الإماراتية وكلاهما منتج منفذ لصالح "إم بي سي"،وجرى تصوير مشاهده بالكامل في الإمارات كما حصل كذلك على إجازة النَّص من الإمارات.

انتهى** 1453**