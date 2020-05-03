اعادة افتتاح فنادق أصفهان بنسبة 50 بالمئة من استيعابها

استنادا لقرار لجنة مكافحة فيروس كورونا ومن أجل منع انتشار مرض كوفيد 19 ، فقد تقرر منذ 11 مارس الماضي، منع الاستقبال والحجز والإقامة في جميع وحدات الإقامة في محافظة أصفهان، بما في ذلك الفنادق ودور الضيافة والنزل الريفية.

وأضاف درخشان في مقابلة مع إرنا، إن نشاط الفنادق في محافظة أصفهان بدأ بحوالي 50٪ من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة جميع الشروط الصحية والتباعد الاجتماعي للوقاية من مرض كورونا.

رئيس نقابة اصحاب الفنادق في أصفهان أشار بدوره في تصريح لمراسل ارنا، إلى بدء أنشطة الفنادق والشقق السياحية وأماكن الإقامة التقليدية في المحافظة اليوم، وقال: يجب على الفنادق الامتثال التام والكامل لجميع التعليمات الصحية وتطهير المكان وقبول المسافرين بنسبة 50 بالمئة من قدرات استيعاب الفندق بحيث أنه عندما يتم اخلاء الغرفة من المسافر، يجب ان تبقى خالية لمدة 24 ساعة أخرى على الأقل.

وأضاف كريم بيغي، مشيراً إلى أنه تم تنظيم دورات تدريبية لموظفي فنادق أصفهان في مجال مراعاة الشروط الصحية للوقاية من أمراض كورونا، موضحا انه يجب على جميع موظفي الفندق استخدام الكمامات والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة، وفي جميع مراحل قبول المسافرين يتعين رعاية الشروط الصحية وتطهير المكان.

وقال أن فنادق محافظة اصفهان تكبدت حوالي مائة مليار تومان من الخسائر المالية في الشهرين الماضيين، مضيفا أن ما بين 30 الى 40 في المائة من موظفي الفنادق، فقدوا وظائفهم خلال هذه الفترة ونأمل أن تعود هذه القوى إلى العمل مع إعادة افتتاح الفندق.

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