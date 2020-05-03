محاولات امريكا لتمديد الحظر التسليحي على إيران لن تصل الى نتيجة

جاء تصريح المسؤول الروسي في مقابلة مع مراسل ارنا، ردا على المؤامرات الأمريكية الأخيرة ضد إيران بهدف اعادة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، واضاف: أن امريكا تحاول أن تصور بانها تحتفظ بموجب الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 2231 بحق المشاركة في الاتفاق النووي، واستئناف عقوبات الأمم المتحدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 على إيران.

لا يمكن للولايات المتحدة استخدام آلية الزناد

ورد المسؤول الروسي على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام آلية الزناد فيما هي منسحبة من الاتفاق النووي قال: الكل يعرف أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في 8 مايو 2018 ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عضوة فيه، وهذا يعني أنه لا يمكن لواشنطن استخدام قانون الحظر الأممي من المنظار القانوني والسياسي والاخلاقي، لكنها ستعمل من أجله.

يتبع..