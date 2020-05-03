٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83773747
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ممثل روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على ارنا

محاولات امريكا لتمديد الحظر التسليحي على إيران لن تصل الى نتيجة

محاولات امريكا لتمديد الحظر التسليحي على إيران لن تصل الى نتيجة

موسكو/ 3 ايار/ مايو/ ارنا - قال ممثل روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف اليوم الاحد: اذا فشلت الولايات المتحدة في تمرير قرار في مجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي على ايران، فستتجه الى اتخاذ خيار آخر، رغم اعتقادنا ان محاولاتها لن تصل الى نتيجة.

جاء تصريح المسؤول الروسي في مقابلة مع مراسل ارنا، ردا على المؤامرات الأمريكية الأخيرة ضد إيران بهدف اعادة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، واضاف: أن امريكا تحاول أن تصور بانها تحتفظ بموجب الفقرة 10 من قرار مجلس الأمن 2231 بحق المشاركة في الاتفاق النووي، واستئناف عقوبات الأمم المتحدة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 على إيران.

لا يمكن للولايات المتحدة استخدام آلية الزناد

ورد المسؤول الروسي على سؤال عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة استخدام آلية الزناد فيما هي منسحبة من الاتفاق النووي قال: الكل يعرف أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في 8 مايو 2018 ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون عضوة فيه، وهذا يعني أنه لا يمكن لواشنطن استخدام قانون الحظر الأممي من المنظار القانوني والسياسي والاخلاقي، لكنها ستعمل من أجله.

يتبع..

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