روحاني يعلن عن اعادة فتح المساجد في مناطق "بيضاء"

وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا الذي عقد اليوم الاحد اعرب الرئيس روحاني عن تمنياته بالموفقية للشعب الايراني ولجميع مسلمي العالم في هذا الشهر الفضيل متمنيا القضاء على مرض كورونا باسرع وقت ممكن .

واشاد الرئيس روحاني بالمواطنين لالتزامهم بنسبة 83 بالمائة بالبروتوكولات الصحية وقال، انه تم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في بعض المدن بنسبة 92 بالمائة ايضا ف.

كما وجه الشكر والتقدير للمواطنين وجميع الجهات والمؤسسات والقوات المسلحة والمساجد لمساهمتهم في توفير السلة المعيشية للاسر والشرائح الضعيفة في المجتمع.

وبين روحاني انه ومنذ اليوم الاول لاعلان فيروس كورونا في البلاد فأن الكادر الصحي كان متواجدا وبكل قوة وبجميع الامكانيات المتاحة وقال بحسب الاحصائيات التي وصلتنا فأنه خلال اليوم الماضي غادر 300 مصاب بفيروس كورونا المستشفيات في

جميع انحاء ايران وهذا يأتي نتيجة التعاون بين الشعب والكادر الصحي الذي بذل الكثير للوصول الى ما نحن فيه اليوم.

وصرح اننا لم نبلغ النقطة المتوخاة في السيطرة على فيروس كورونا وينبغي العمل للوصول اليها واشار الى مشروع الفحص الوطني للكشف عن الاصابة بالفيروس واضاف، انه تم في المرحلة الاولى فحص 78 مليون شخص وفي المرحلة الثانية تم

فحص 30 مليون شخص .

وقال ايضا ان الجميع قام بمساعدة الكادر الصحي حيث ان المعدات الطبية شهدت تزايدا ملحوظا بحيث تم زيادة 1000 جهاز تنفس صناعي وكذلك اضافة 400 سرير في قسم العناية المركزة.

ولفت الى انه ليس من المعلوم متى يتم انتاج لقاح فيروس كورونا واضاف، لقد قمنا بالتخطيط لمكافحة كورونا مع الاخذ بالاعتبار اسوا الاحتمالات داعيا الى الاستعداد لظروف صعبة.

يتبع...