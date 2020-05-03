قائد امني : ضبط نحو طنين ونصف الطن من المخدرات في ميجاوة الحدودية

وفي تصريحه اليوم الاحد لمراسل "ارنا"، اوضح العميد ملاشاهي ان قوات حرس الحدود تمكنت من خلال اجراءات استخبارية واسعىة، الكشف عن تحركات عصابة كبيرة ناشطة بالاتجار في المخدرات بمنطقة ميرجاوة الحدودية (مع باكستان).

واضاف، انه بعد عمليات متابعة مستدامة باستخدام الاجهزة الالكترونية والبصرية الحديثة، تم رصد عرتين تابعة لهؤلاء المهربين، ومن ثم اغلاق المعابر والطرقات ومحاصرتهم.

وتابع، ان العناصر التابعة لهذه العصابة وبعد مواجهة القوات الامنية والادراك بعدم المقاومة امامهم اضطروا على الهروب ومغادرة المنطقة مخلفين وراءهم شحنة كبيرة من المخدرات التي كانوا قد خبأوها في مدخل "ملندي" بمنطقة ميرجاوة.

ولفت العميد ملاشاهي الى ان القوات الامنية تمكنت من القبض على احد المهربين وسط مطاردة العناصر الاخرين، فضلا عن مصادرة سيارتين محملتين بما يبلغ طنين و306 كغ من المخدرات بانواعها، وكمية ملحوظة من السلاح والذخيرة.

وفي الختام شدد هذا القائد الامني، بالقول : ان قوات حرس الحدود الغيارى لديهم كامل الاستشراف ومتواجدون على اهبة الجهوزية وباقتدار في منافذ البلاد لمواجهة عصابات الاتجار بالمخدرات والقضاء على هذه الظاهرة البغيضة.

انتهى ** ح ع