لجنة الأمن القومي النيابية تدرس وضع العالم الإيراني المحتجز في أميركا

وأعلن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية محمد جواد جمالي نوبندكاني، انه ينعقد اجتماع اللجنة يوم غد الإثنين بحضور ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة الأمن، والحرس الثوري، ومسؤولين آخرين لدراسة وضع البروفيسور الإيراني الذي أصيب بفيروس كورونا في سجون أميركا.

وفي اتصال مع صحيفة غارديان البريطانية أعلن العالم الإيراني انه يعاني منذ مدة من سعال شديد الأمر الذي دفعه وعائلته للمطالبة بنقله الى المستشفى لتلقي العناية الطبية المناسبة دون جدوى.

وقالت الغارديان ان المكان الذي يخضع فيه الدكتور عسكري للاحتجاز يفتقر الى المعايير الصحية والنظافة اللازمة.

يذكر أن العالم الإيراني سيروس عسكري تمت تبرئته من التهم الموجهة اليه بسرقة معلومات من جامعة اوهايو في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لكنه لم يطلق سراحه وبقى محتجزا لدى دائرة الهجرة الأمريكية.

انتهى**أ م د