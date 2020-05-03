تصدير السلع غير النفطية عبر منفذي برويزخان وباشماق الى العراق

واضاف "بلوطي ميرزا" في تصريح لمراسل ارنا اليوم الاحد، انه نظرا لاغلاق المعابر التجارية في منطقة جذابة وشلمجة بمحافظة خوزستان منذ اذار/ مارس الماضي للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا، فقد بات متاحا لتجار المحافظة الراغبين في تصدير بضائعهم الى العراق ان يستخدموا منفذي برويزخان وباشماق لهذا الغرض.

واشار هذا المسؤول الى قرار السلطات العراقية بمنع توريد السلع الايرانية من معبري جذابة وشلمجة الى هذا البلد؛ مؤكدا ان المسؤولين في محافظة خوزستان يواصلون الجهود لعودة الظروف المتعلقة بالصادرات غير النفطية في كلا المنفذين الى طبيعتها.

وفيما اشار الى استمرار النشاطات الجمركية لدى مينائي ابادان وخرمشهر (في محافظة خوزستان) رغم تاثر الظروف هناك بفيروس كورونا ايضا، تطلع بلوطي ميرزا الى انخفاض المخاطر الناجمة عن هذا المرض واستئناف عملية الصادرات عبر المنافذ التجارية والمواني في محافظة خوزستان قريبا.

انتهى ** ح ع