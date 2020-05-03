صلاة الجمعة تقام هذا الأسبوع في 157 مدينة إيرانية مع الإلتزام بجميع البروتوكولات الصحية

وأضاف نوري في تصريح له اليوم الأحد، ان إقامة صلاة الجمعة في المدن المذكورة تتم وفقا للقرار الصادر اليوم عن اللجنة الوطنية لإدارة أزمة كورونا.

وتابع، انه سيتم إعادة فتح المساجد في 132 مدينة في البلاد اعتبارا من الغد (الاثنين)، وسيتم وضع بروتوكولات صحية خاصة لمنع تفشي فيروس كورونا وستؤخذ كلها على محمل الجد وستطبق بحذافيرها في جميع هذه المساجد.

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