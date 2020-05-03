محافظ البنك المركزي: سيتم قريبا منح قروض للمؤسسات الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا

وفي تصريح ادلى به اليوم الاحد قال همتي حول منح تسهيلات للشرائح الضعيفة المتضررة اقتصاديا بسبب فيروس كورونا، انه تقرر منح 750 تريليون ريال بصورة "القرض الحسن" وتم لغاية الان منح 10 ملايين ريال لـ 19.3 مليون اسرة وسيتم تسديد هذا المبلغ لسائر الاسر التي لم تتمكن من ارسال طلب عن طريق الرسائل النصية لحد الان بعد تمكنها من ارسال ذلك.

وحول دعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة بسبب فيروس كورونا قال، سيتم ارسال رسائل نصية الى هذه المؤسسات لتنظيم طلباتها ومن ثم سيجري تسديد القروض لها نهاية الشهر (الايراني) الجاري (بعد اسبوعين).

واضاف همتي، سيتم منح هذه المؤسسات نحو 500 تريليون ريال اجمالا.

وصرح بان هذه التسهيلات ستمنح للمؤسسات الاقتصادية التي حافظت على كوادرها العاملة فيها ولم تبادر الى اخراجهم، وستكون القروض الممنوحة لها حسب عدد العاملين لديها.

انتهى ** 2342