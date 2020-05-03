وزارة الهجرة الافغانية تدعو لالغاء قيود تاشيرات الدخول للرعايا الافغان الى ايران

وجاء في هذا البيان انه على المسؤولين الدبلوماسيين في البلدين البحث في اسباب الدخول غير الشرعي من قبل الافغان الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والتوصل الى سبل عملية في هذا الصدد.

وياتي هذا البيان في الوقت الذي اعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيان اصدرته قبل عدة اسابيع عن بدء الخدمات القنصلية للافغان وقالت بان الخدمات القنصلية واصدار التاشيرات قد استؤنف عبر الرحلات الجوية.

وكانت وسائل الاعلام الافغانية قد زعمت بان 57 مهاجرا افغانيا كانوا قد دخلوا الاراضي الايرانية بصورة غير شرعية ، قد تم القاؤهم من قبل قوات حرس الحدود الايراني في مياه نهر هريرود ما ادى الى مصرع 23 منهم.

واعربت وزارة الخارجية الافغانية عن الاسف لهذا الحادث واعلنت بانها شكلت لجنة برئاسة مساعد الخارجية لدراسة الموضوع.

الا ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اعلن اليوم الاحد ان الحادث الذي تعرض له عدد من الرعايا الافغان كان قد وقع داخل الحدود الافغانية؛ مضيفا ان حرس حدود في الجمهورية الاسلامية الايرانية نفى وقوع اي حادث في هذا الخصوص داخل حدود بلادنا.

واضاف موسوي، انه نظرا لاهمية الامر ومن اجل التوصل الى معلومات دقيقة حول اسباب وقوع هذا الحادث داخل الاراضي الافغانية، قمنا بدراسة الامر عبر التعاون مع مسؤولي هذا البلد.

يذكر ان الحدود المشتركة بين ايران وافغانستان تبلغ اكثر من 800 كم ويبادر المهربون لنقل المخدرات عبرها الى ايران كما ان المهاجرين غير الشرعيين يحاولون العبور احيانا من هذه الحدود والدخول الى ايران.

انتهى ** 2342