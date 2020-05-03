احتمال اعادة فتح صحون المرقد الرضوي بمشهد في ليالي القدر

وقال محمد حسين بحريني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاحد انه وبغية اعادة فتح صحون المرقد الرضوي، هنالك مقترحات قيد الاعداد من قبل جامعة العلوم الطبية والتعبئة الطبية الجامعية ومؤسسة النظام الطبي في مشهد ودائرة محافظة خراسان الرضوية، ليتم ارسالها الى طهران قريبا.

واضاف، انه في حال المصادقة على هذه المقترحات التي هي منطقية فمن المرجح كثيرا المبادرة الى اعادة فتح صحون المرقد الرضوي لمراسم احياء ليلة القدر.

يذكر ان ابواب مرقد الامام الرضا عليه السلام قد اغلقت قبل شهر ونصف في سياق الاجراءات الرامية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

انتهى ** 2342