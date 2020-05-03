الرئيس روحاني يشيد بجهود الطواقم الطبية والمنتجين في البلاد

وخلال اجتماع الحكومة الاحد، اشاد الرئيس روحاني بجهود الطواقم الطبية والمنتجين في البلاد، داعيا المواطنين لمواصلة الالتزام بالتعليمات والتوصليات الصحية كما في الماضي لنشهد المزيد من انخفاض وتيرة الاصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد.

واعرب عن ارتياحه لاستعداد البلاد لتصدير المستلزمات والمعدات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، واصدر الاوامر اللازمة في هذا المجال.

وفي الاجتماع قدم وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي تقريرا عن وتيرة الاصابة والوفيات بسبب فيروس كورونا وكذلك قدرات المراكز الصناعية في انتاج المستلزمات والمعدات الطبية.

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على عدد من القرارات من ضمنها المتعلقة باللجنة الوطنية للمراة والاسرة حول محاور وعناصر مؤشرات الاسرة.

كما تمت المصادقة على النظام التاسيسي لصندوق تنمية الصناعات اليدوية والسجاد اليدوي واحياء واستثمار الاماكن التاريخية والثقافية.

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