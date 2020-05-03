تدشين وحدة جديدة في محطة كهرباء خرم آباد بطاقة 162 ميغاواط

وقال منفذ مشاريع محطات الكهرباء من قبل القطاع الخاص في شركة الكهرباء الحرارية امير دودابي نجاد: ان طاقة الوحدة الجديدة تبلغ 162 ميغاواط وانضمت الى شبكة الكهرباء العامة في البلاد.

واضاف، انه ومع اكمال القسم الغازي في هذه المحطة فقد بلغت طاقة انتاج الكهرباء 324 ميغاواط وبعد تدشين قسم البخار في المحطة بطاقة 160 ميغاواط في الشتاء القادم، ستبلغ الطاقة الاجمالية للمحطة 484 ميغاواط.

واضاف: ان حجم تمويل بناء القسم الغازي بلغ 140 مليون يورو فيما يقدر حجم الاستثمار لقسم البخار 172 مليون يورو من ضمنه نحو 38 بالمائة من قبل المستثمر فيما تم توفير ما تبقى من قبل صندوق احتياطي العملات الاجنبية وصندوق التنمية الوطنية.

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