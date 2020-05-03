وزير الصحة: ايران ادارت ازمة كورونا في ذروة الحظر

وفي كلمته مساء الاحد خلال مراسم احياء ذكرى الشهداء المدافعين عن الصحة والمتوفين بسبب فيروس كورونا في محافظة كيلان شمال ايران، قال نمكي، نحن اليوم في احد الايام الاصيلة جدا في التاريخ من حيث ادارة مرض كورونا وهذه مقارنة يمكن للعالم ان يقوم بها فيما يتعلق باداء البلاد رغم كل اجراءات الحظر والمصاعب الناجمة عن ذلك.

واضاف، ان هذا وسام فخر لشعبنا الذين واكبوا في جميع الامور في ظل الوفاق الوطني والتعاطف والتضامن الكامل وتمكنوا بصورة ما من السيطرة على هذا الفيروس والمرض الرهيب جدا وتكبيله.

واعرب وزير الصحة عن امله بان يتمكن الشعب الايراني بهذه المواكبة والتعاطف من تحقيق نتائج افضل في ادارة مرض "كوفيد-19" وفيروس كورونا الخطير.

انتهى ** 2342