٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٣:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83774545
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اقليم كردستان العراق يعيد فتح معبر حدودي آخر مع ايران

اقليم كردستان العراق يعيد فتح معبر حدودي آخر مع ايران

طهران / 4 ايار / مايو /ارنا- اعلنت مصادر خبرية بان اقليم كردستان العراق اعاد فتح معبر "بشتة سرتك" الحدودي مع ايران كان قد اغلق قبل اكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وهو ثالث معبر مع ايران يعيد الاقليم فتحه خلال الفترة الاخيرة.

وافادت وكالة انباء "الاناضول" التركية نقلا عن مسؤول في ادارة جمارك اقليم كردستان العراق في تصريحه للوكالة، ان معبر "بشته سرتك" قد اعيد فتحه امس الاحد امام التبادل التجاري (مع ايران).

واضاف، ان العبور من الجانبين جار بصورة طبيعية مع التزام التوصيات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وكان اقليم كردستان العراق اعاد فتح معبري "طويلة" و"كيلي" مع ايران يومي 21 و 28 نيسان / ابريل الماضي.

يذكر ان لاقليم كردستان العراق، فضلا عن هذه المعابر الحدودية الثلاثة، 7 معابر اخرى مع ايران، من ضمنها 3 رسمية.

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