العراق يسجل 77 إصابة جديدة بكورونا و 17 حالة شفاء

واكدت الوزارة في بيان لها، على" الإلتزام بالتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات بكافة أشكالها لمنع تفشي الوباء".

واضافت، انه" تم فحص (٥٠٠٩) نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم (امس الاحد)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ١٠٣٢٦٢ )".

واشارت الى تسجيل مختبرات الوزارة الصحة حتى الاحد (٧٧) إصابة في العراق موزعة على بغداد قاطع الرصافة ٢٣، وبغداد قاطع الكرخ ٢، ومستشفى مدينة الطب في بغداد ٩، والبصرة ٨، وكركوك ٥، والمثنى ٨، والانبار 1.

وتابعت" اما الوفيات فقد سجلت حالتين واحدة في بغداد قاطع الرصافة والثانية في كربلاء، كما سجلت مختبرات الصحة 17 حالة شفاء توزعت على النجف الأشرف ٢، والبصرة 9، والديوانية ١، وذي قار1، وبابل ١، واربيل ٣".

لافتة الى ان "مجموع الإصابات في عموم العراق بلغت ٢٢٩٦، و٩٧ حالة وفاة و1490 حالة شفاء".

وحذرت خلية الأزمة العراقية، من خطورة تزايد إصابات فيروس كورونا في البلاد وذكر ‏الفريق الإعلامي في لجنة الأمر الديواني للجنة ان "تزايد اعداد الاصابات بسبب تجاهل اجراءات الوقاية يهدد بخطر تفشي الوباء بشكل سريع"

ولفتت الى ان "إصرار بعض المواطنين على اقامة فعاليات اجتماعية يسبب حدوث عشرات الاصابات والملامسين".

وأكدت ان "عدم التزام الاسواق ومحال تبضع المواد الغذائية بتوفير مستلزمات التعقيم الكحولية وعدم التزاحم يشكل مخالفة صارخة يحاسب عليها القانون".

فيما طالب مدير صحة بغداد قاطع الكرخ جاسب الحجامي، الاحد، بإعادة حظر التجوال الشامل في بغداد لمدة اسبوعين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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