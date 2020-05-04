عصابات داعش تستأنف عملياتها الارهابية في العراق

وخلال التحركات التي شهدها العراق، أمس الاحد، صدت قوات الحشد الشعبي، تعرضا لفلول عصابات داعش الارهابية شمال شرق قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين غربي العراق، ويأتي هذا التعرض في وقت تصاعدت فيه هجمات ارهابيي داعش مؤخراً في عدد من مناطق محافظتي صلاح الدين وديالى.

وفي نفس اليوم أحبطت قوات الحشد الشعبي، هجوما انتحاريا لعصابات داعش الارهابية في جرف النصر شمال بابل حيث تم افشال محاولة تسلل لفلول داعش بهجوم عناصر انتحارية على منطقة الرويعية بجرف النصر وأسفرت العملية عن إصابة عنصر من اللواء 47 بالحشد الشعبي".

فيما دكت قوات الحشد الشعبي، مساء الاحد، ست مضافات لعصابات داعش الارهابية شمال مدينة سامراء في صلاح الدين حيث قامت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، بدك ست مضافات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بقذائف الهاون في مناطق (حويجة البدعة ومسيرة والعباسية) التابعة لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء المقدسة".

وأصدرت خلية الاعلام الامني العراقي، توضيحاً بشأن عملياتها في ديالى أمس وقالت في بيان لها، ان القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على إطلاق قنابر هاون سقطت على قرية (كلعيه حاوي العظيم) ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة الثامن عشر.

واضافت الخلية في بيانها، ان عناصر من عصابات داعش الارهابية تتعرض على نقطة ١٧ التابعة إلى الفوج الثالث في اللواء ٢١ بالحشد الشعبي في منطقة (العيث) شمال شرقي (جلام الدور)، وقد أدى الحادث الى جرح مقاتلين إثنين من الحشد الشعبي.

وتابعت، انه تم التعرض لاحدى نقاط السرية الأولى في فوج مغاوير فرقة المشاة الخامسة، في قرية (عين ليلى) قرب (دلي عباس) بمحافظة ديالى ، وقد نتج عن هذا التعرض جرح مقاتل.

بينما أوضحت قيادة عمليات بغداد، حقيقة إعلان حالة الإنذار الأمني القصوى (ج) في العاصمة العراقية، وذكر بيان للعمليات، انه "تناقلت بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل تسجيلا صوتيا مسرب من نداءات شرطة بغداد، وقد فهم انه انذار (ج) وعليه نوضح ان هكذا نداءات هي عمل روتيني يومي وليس من الصحيح يتم تناوله في وسائل الإعلام".

وأكدت، ان "الأوضاع الأمنية في العاصمة طبيعية جداً، وان قواتنا الأمنية بتشكيلاتها كافة تمارس واجباتها بالتعاون مع المواطنين بصورة جيدة، ونهيب بوسائل الاعلام الوطنية ان تتعامل مع الاخبار من مصادرها الرسمية ومن خلية الاعلام الامني وبإمكان أي وسيلة اعلام التأكد من أي خبر قبل إعلانه او تحاول البحث عن سبق يكون تأثيره على الرأي العام أو الأوضاع الأمنية المستقرة في بغداد".

وكشف مصدر امني عراقي "عن استشهاد جندي بنيران قناص لداعش الارهابي في منطقة عين ليلة بين ناحيتي العظيم وقره تبة في محافظة ديالى كما استهدفت عصابات داعش الارهابية نقاط عسكرية في جلولاء في قرية الإصلاح.

كما استشهد 5 من ابناء الحشد العشائري واصيب القيادي بالحشد العشائري محمد ضيفان أثر اشتباكات اندلعت بين الحشد العشائري وعصابات داعش في قرية (ام الكرامي) في ناحية العظيم، واستمرت الاشتباكات لساعات.

وفي ظل هذا التصعيد المفاجئ والسريع لعمليات غادرة تقوم بها عصابات داعش الارهابية في العراق، يرى مراقبون عراقيون ان هذا التصعيد تقوم به الولايات المتحدة الامريكية مع قرب حلول شهر حزيران/يونيو القادم موعد المفاوضات الامريكية مع الجانب العراقي لخروج قواتها من العراق، اذ يرى المراقبين ان امريكا تقوم بتسخين المشهد العراقي وايصاله لحافة الخطر مجددا كي يكون هناك مبرر وحاجة لوجودهم بالعراق، وهو ما يفسر عبور اعداد داعشية كبيرة في الاونة الاخيرة من سوريا الى العراق تحت اشراف وتنسيق امريكي-وجهات عراقية.

وتوقع المراقبون ان قادم الايام سيشهد تعرضات اقوى واشد من قبل عصابات داعش الارهابية على القطعات الامنية العراقية في مختلف المناطق، وربما ستسعى امريكا لتحريك الشارع العراقي مجددا عن قريب من خلال عناصرهم "التخريبية والاجرامية" لا الحراك المطلبي والوطني للشعب العراقي كي يضغطوا اكثر على الجانب العراقي قبل التفاوض، لارغام الحكومة العراقية على أبقاء القوات الامريكية في العراق.

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