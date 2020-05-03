محافظة آذربيجان الغربية تعتزم انشاء محطة لتصدير المحاصيل الزراعية

وخلال اجتماع عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مساء الاحد للمساعدين الاقتصاديين في محافظات البلاد، اشار شهدي الى مكانة محافظة آذربيجان الغربية في انتاج المحاصيل الزراعية ومحاصيل البستنة وقال، ان اصلاح انموذج الزراعة والاستفادة من المحاصيل البديلة ومنها الزعفران والفستق وكذلك تطوير الصناعات التحويلية والمكملة تعد من اولويات مسؤولي المحافظة.

واوضح بان من برامج العام الجاري تطوير وتوسيع الزراعة في البيوت الزجاجية عبر استثمارات مشتركة مع الدول الجارة واضاف، انه وفي ضوء البنى التحتية المتعلقة بالاسواق الحدودية والجمارك والمحطات الحدودية فان انشاء محطة لوجستية لنقل وترانزيت السلع كقطب لوجستي في المنطقة يحظى بالاهتمام.

واشار الى قطاع المتعدين في المحافظة وصرح بان من اولويات المحافظة في العام الجاري انشاء وحدات المعالجة والصناعات التحويلية.

كما لفت الى الطاقات التي تحظى بها المحافظة من الناحية السياحية بما تضمه من اماكن تاريخية ودينية وطبيعية، مؤكدا على تقوية البنية التحتية السياحية وتدشين الشركات السياحية لاستقطاب السياح المحليين والاجانب للمحافظة.

ونوه الى الموقع الجغرافي للمحافظة كاحد الممرات الدولية المهمة للوصول الى الاسواق الاوروبية عن طريق تركيا والبحر الاسود.

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