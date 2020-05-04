عدة تشخيص كورونا (كيت) الايرانية تصدر الى المانيا وتركيا

واوضح ستاري في حديث مع ارنا ، أن عدة تشخيص فيروس كورونا التي انتجتها الشركات المعرفية في إيران حصلت على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة للتصدير الى خارج البلاد.

واضاف ان ايران حققت الاكتفاء الذاتي تماما في انتاج عدة التشخيص ، وبامكانها من الآن فصاعدا تصديرها الى معظم الدول دون اي محدودية في الكميات المصدرة.

وأوضح المساعد العلمي لرئيس الجمهورية أن بامكان إيران الآن تشخيص مليون حالة يوميا لفيروس كورونا.

وأكد أن الشركات المعرفية انتجت تجهيزات متنوعة في مجال مكافحة كورونا ، وبالامكان تصدير هذه التجهيزات الى الدول الاخرى تزامنا مع الموجة الثانية لكورونا في الخريف القادم.

انتهى** 2344