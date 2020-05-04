الرئيس روحانی یشارک الیوم فی قمة عدم الانحياز عبر مؤتمرات الفيديو

واضاف موسوي في أول لقاء مباشر مع الصحفيين اليوم الاثنين ، أن قمة عدم الانحياز التي تعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو ستناقش موضوع المواجهة مع انتشار فيروس كورونا، مضيفا ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف أجرى 22 اتصالا هاتفيا مع مسؤولين اقليميين ودوليين قبل انعقاد القمة.

أمريكا لم تعد عضوا في الاتفاق النووي

وتطرق المتحدث باسم الخارجية الى الذكرى السنوية لخروج امريكا من الاتفاق النووي، وقال أن الولايات المتحدة لم تعد عضوا في الاتفاق ، مشيرا الى نقض امريكا لتعهداتها الدولية وسلوكياتها الاحادية التي تؤكد عدم التزامها بالقانون الدولي، الأمر الذي يؤدي الى انهيار النظام العالمي.

يتبع..