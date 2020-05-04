نواب البرلمان يصوتون على انشاء منطقة تجارية حرة شمال البلاد

و قال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي علي اصغر يوسف نجاد في تصريح لارنا: ان اعضاء مجلس الشورى الاسلامي وافقوا اليوم على تحويل امير آباد التابع لقضاء بهشهر من منطقة اقتصادية خاصة الى منطقة تجارية حرة، موضحا ان المنطقة الحرة في امير آباد بهشهر من شانها ان تقوم بدور مهم في تنمية الصادرات، وتوفير فرص العمل وازدهار الانتاج.

واضاف يوسف نجاد: نظرا لأن مازندران تعد واحدة من المحافظات الزراعية في البلاد، فان منطقة امير آباد الحرة بامكانها ان تكون فرصة جيدة لتصدير المحاصيل الزراعية.

واشار الى ان مجلس الشورى الاسلامي وافق ايضا في جلسته اليوم على انشاء منطقة تجارية حرة في سرخس ودوغارون بمحافظة خراسان الرضوية.

انتهى** 2344