٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83775376
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74 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

74 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

طهران/ 4 أيار/ مايو / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 98 الفا و647 شخصا وبوفاة 74 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6277 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1223 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 98 الفا و 647 حالة لغاية الان بينهم 2676  في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 79 الفا  و397 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 73 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6277   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  508  الفا و288 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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