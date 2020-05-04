74 حالة وفاة جديدة في إيران بسبب كورونا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1223 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 98 الفا و 647 حالة لغاية الان بينهم 2676 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 79 الفا و397 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 73 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6277 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 508 الفا و288 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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