مراسم يوم القدس العالمي تقام في جميع المدن الإيرانية

جاء ذلك في تصريح أدلى به لطفي اليوم الإثنين في إجتماع المجلس التنسيقي للتبليغ الإسلامي الخاص بيوم القدس العالمي بمدينة قم المقدسة.

وأضاف، ان موقف إيران بالنسبة لإقامة مراسم الإحتفاء بيوم القدس العالمي يتمثل في عدم إمكانية إلغاء هذه المراسم وضرورة إقامتها مع الإلتزام بالبروتوكولات الصحية وتعليمات التباعد الإجتماعي.

وأردف، ان ثمة أحداث وقعت خلال العام الماضي، تورط فيها الكيان الصهيوني الغاشم بصورة مباشرة أو غيرها زادت من أهمية يوم القدس العالمي، بما في ذلك اغتيال القائد الفريق قاسم سليماني، وكذلك الكشف عن صفقة القرن.

انتهى**أ م د