امريكا تتحمل المسؤولية ازاء محاولاتها لاستغلال مجلس الامن الدولي

واضاف بقائي هامانة في تغريدة له اليوم : ان استخدام القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ذريعة (لتبرير هذه التصرفات)، يمثل انتهاكا وسخرية لمعايير السائدة على العلاقات الدولية.

وفي معرض الاشارة الى المعاهدات الدولية، كتب السفير الايراني لدى المنظمة الاممية في جنيف : ان الجانب الذي ينقض تعهداته ويرفض الامتثال اليها، لا يحق له الاعتراف بالحقوق التي يدعي بها في هذا الخصوص.

وتابع بقائي هامانة : ان امريكا تتحمل المسؤولية ازاء تصرفاتها القائمة على البلطجة ونهجها المتكرر لاستغلال مجلس الامن الدولي والتدخل في قراراته، وان لا تكون فخورة بذلك.

انتهى ** ح ع