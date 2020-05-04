٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٤:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83775577
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السفير الايراني لدى المنظمة الاممية في جنيف :

امريكا تتحمل المسؤولية ازاء محاولاتها لاستغلال مجلس الامن الدولي

امريكا تتحمل المسؤولية ازاء محاولاتها لاستغلال مجلس الامن الدولي

طهران / 4 ايار / مايو / ارنا – اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى مكتب التمثيل الاوروبي لمنظمة الامم المتحدة في جنيف "اسماعيل بقائي هامانه" : ان امريكا تتحمل المسؤولية ازاء تصرفاتها القائمة على البلطجة ونهجها المتكرر لاستغلال مجلس الامن الدولي والتدخل في قراراته؛ بما يلزم عليها ان لا تكون فخورة بذلك.

واضاف بقائي هامانة في تغريدة له اليوم : ان استخدام القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ذريعة (لتبرير هذه التصرفات)، يمثل انتهاكا وسخرية لمعايير  السائدة على العلاقات الدولية.

وفي معرض الاشارة الى المعاهدات الدولية، كتب السفير الايراني لدى المنظمة الاممية في جنيف : ان الجانب الذي ينقض تعهداته ويرفض الامتثال اليها، لا يحق له الاعتراف بالحقوق التي يدعي بها في هذا الخصوص.

وتابع بقائي هامانة : ان امريكا تتحمل المسؤولية ازاء تصرفاتها القائمة على البلطجة ونهجها المتكرر لاستغلال مجلس الامن الدولي والتدخل في قراراته، وان لا تكون فخورة بذلك.

انتهى ** ح ع

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