بحضور روحاني.. القمة الإفتراضية لدول عدم الإنحياز تبدأ أعمالها

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، انه من المقرر أن يلقي الرئيس روحاني خطابا في هذه القمة.

وتفتتح القمة الثامنة عشر لرؤساء دول عدم الإنحياز أعمالها بخطاب رئيس الجمهورية الأذربيجاني الهام علييف الذي يترأسها.

وبعد ذلك، يلقي رئيس الجمعية العامة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي كلمة في هذا المؤتمر الافتراضي، تليها رسالة بالفيديو من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

هذا، وسيقدم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تقريرا حول وضع انتشار وباء كوفيد 19 في العالم وسير مكافحته.

ويشارك ممثلون عن 40 دولة في المؤتمر الافتراضي بمن فيهم 19 رئيس جمهورية، ونائب رئيس، وستة رؤساء وزراء، ونائب رئيس وزرا، وثمانية وزراء خارجية، ووزير داخلية.

انتهى**أ م د